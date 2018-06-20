Выпуск новостей за 14:00: Новый посол Украины в Армении. Протесты под ВР

Выпуск новостей за 14:00: Новый посол Украины в Армении. Протесты под ВРВыпуск новостей 21 Читати новину українською
В выпуске новостей за 20 июня по состоянию на 14:00 – новым послом в Армению отправят генерал-лейтенанта Петра Литвина, такой указ обнародовал президент Петр Порошенко. Под парламентом сегодня требовали лишить Службу безопасности Украины возможности расследовать преступления в сфере коррупции.
Также в выпуске:
В Харьковском городском совете распылили газ и подожгли дымовые шашки.
На фронте за сутки трое украинских военных получили ранения.
На Луганщине на мине подорвался мирный житель, мужчина с травмами ног доставлен в районную больницу.
Источник: 24 канал
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