Выпуск новостей за 14:00: Новый посол Украины в Армении. Протесты под ВР

В выпуске новостей за 20 июня по состоянию на 14:00 – новым послом в Армению отправят генерал-лейтенанта Петра Литвина, такой указ обнародовал президент Петр Порошенко. Под парламентом сегодня требовали лишить Службу безопасности Украины возможности расследовать преступления в сфере коррупции.

Также в выпуске: В Харьковском городском совете распылили газ и подожгли дымовые шашки. На фронте за сутки трое украинских военных получили ранения. На Луганщине на мине подорвался мирный житель, мужчина с травмами ног доставлен в районную больницу.