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Випуск новин за 14:00: Новий посол України у Вірменії. Протести під ВР

Випуск новин 41 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 червня станом на 14:00 – новим послом до Вірменії відправлять генерал-лейтенанта Петра Литвина, такий указ оприлюднив президент Петро Порошенко. Під парламентом сьогодні вимагали позбавити Службу безпеки України можливості розслідувати злочини у сфері корупції.

Також у випуску:

У Харківській міській раді розпорошили газ і підпалили димові шашки.

На фронті за добу троє українських військових отримали поранення.

На Луганщині на міні підірвався мирний житель, чоловіка з травмами ніг доправили до районної лікарні.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 канал
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