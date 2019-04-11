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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 14:00: Новый президентский рейтинг. Дебаты Зеленского с Порошенко

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 14:00 – согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором: 71% избирателей отдадут свой голос за Владимира Зеленского, а 29% – за Петра Порошенко.

      Также в выпуске:

      Президент Петр Порошенко поручил СБУ разобраться в целесообразности участия Виктора Медведчука в Трехсторонней контактной группе в Минске.

      На передовой не прекращаются обстрелы, трое наших военных ранены.

      Народные депутаты в Верховной Раде уже третью неделю рассматривают закон о языке.

      blog_ava
      В Раде начались переговоры о коалиции под Зеленского, – СМИ
      сегодня
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      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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