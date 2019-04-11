Выпуск новостей за 14:00: Новый президентский рейтинг. Дебаты Зеленского с Порошенко
В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 14:00 – согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором: 71% избирателей отдадут свой голос за Владимира Зеленского, а 29% – за Петра Порошенко.
Также в выпуске:
Президент Петр Порошенко поручил СБУ разобраться в целесообразности участия Виктора Медведчука в Трехсторонней контактной группе в Минске.
На передовой не прекращаются обстрелы, трое наших военных ранены.
Народные депутаты в Верховной Раде уже третью неделю рассматривают закон о языке.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии