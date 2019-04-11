Випуск новин за 14:00: Новий президентський рейтинг. Дебати Зеленського з Порошенком

У випуску новин за 11 квітня станом на 14:00 – згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором: 71% виборців віддадуть свій голос за Володимира Зеленського, а 29% – за Петра Порошенка.

Також у випуску: Президент Петро Порошенко доручив СБУ розібратись у доцільності участі Віктора Медведчука у Тристоронній контактній групі в Мінську. На передовій не припиняються обстріли, троє наших військових поранені. Народні депутати у Верховній Раді вже третій тиждень розглядають закон про мову.

Джерело: 24 канал