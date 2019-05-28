Выпуск новостей за 14:00: Обострение на Балканах. Нота России от МИД Украины
В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 14:00 – в Сербии привели войска в готовность реагировать на аресты в Косово. МИД Украины направил ноту России с требованием выполнить решение международного трибунала по освобождению пленных украинских моряков.
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Источник: 24 канал
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