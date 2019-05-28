Выпуск новостей за 14:00: Обострение на Балканах. Нота России от МИД Украины

В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 14:00 – в Сербии привели войска в готовность реагировать на аресты в Косово. МИД Украины направил ноту России с требованием выполнить решение международного трибунала по освобождению пленных украинских моряков.

Также в выпуске: В Украину возвращаются 5 из 22 украинских моряков задержанного в Египте танкера Sea Shark. Депутаты в Верховной Раде провалили несколько законопроектов. Партия Святослава Вакарчука "Голос" открыла в центре Киева первый волонтерский коворкинг.

Источник: 24 канал