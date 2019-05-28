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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ

      Выпуск новостей за 14:00: Обострение на Балканах. Нота России от МИД Украины

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 14:00 – в Сербии привели войска в готовность реагировать на аресты в Косово. МИД Украины направил ноту России с требованием выполнить решение международного трибунала по освобождению пленных украинских моряков.

      Также в выпуске:

      В Украину возвращаются 5 из 22 украинских моряков задержанного в Египте танкера Sea Shark.

      Депутаты в Верховной Раде провалили несколько законопроектов.

      Партия Святослава Вакарчука "Голос" открыла в центре Киева первый волонтерский коворкинг.

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      Теги: Сербия Украинские моряки в плену Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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