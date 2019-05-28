15:31
28 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гундяй будує по 8 храмів за добу
      Вєсті Кремля
      22:46, 27 травня
      Вєсті.UA: Партія "Зважені" від Мосійчука. Українська "Гра Престолів"
      Вєсті.UA
      21:49, 27 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ

      Випуск новин за 14:00: Загострення на Балканах. Нота Росії від МЗС України

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 травня станом на 14:00 – у Сербії привели війська до готовності реагувати на арешти у Косово. МЗС України направила ноту Росії із вимогою виконати рішення міжнародного Трибуналу щодо звільнення полонених українських моряків.

      Також у випуску:

      До України повертаються 5 з 22 українських моряків затриманого в Єгипті танкера Sea Shark.

      Депутати у Верховній Раді провалили декілька законопроектів.

      Партія Святослава Вакарчука "Голос" відкрила у центрі Києва перший волонтерський коворкінг.

      blog_ava
      В яскравому тренчі і туфлях: Меланія Трамп зустрілась з американськими військовими у Японії
      сьогодні
      4291
      Теги: Випуск новин Українські моряки в полоні Сербія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Информационный фронт уволил куратора "ЛДНР"
      сьогодні , 15:10 Информационный фронт уволил куратора "ЛДНР"
      Злой Одессит 382
      Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України
      сьогодні , 14:20 Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України
      Євгенія Мазур 3126
      "Міст Кличка" і його тріщини: що треба знати про будівництво та відкриття
      сьогодні , 13:31 "Міст Кличка" і його тріщини: що треба знати про будівництво та відкриття
      1573
      "Папа Карло" вышел из тени, или Коалиция для Коломойского
      сьогодні , 12:17 "Папа Карло" вышел из тени, или Коалиция для Коломойского
      Блог Соцмережі 2246
      Розкішні будинки на державних землях: як чиновники захоплюють території Пущі-Водиці
      сьогодні , 01:00 Розкішні будинки на державних землях: як чиновники захоплюють території Пущі-Водиці
      1696
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук