Випуск новин за 14:00: Загострення на Балканах. Нота Росії від МЗС України

У випуску новин за 28 травня станом на 14:00 – у Сербії привели війська до готовності реагувати на арешти у Косово. МЗС України направила ноту Росії із вимогою виконати рішення міжнародного Трибуналу щодо звільнення полонених українських моряків.

Також у випуску: До України повертаються 5 з 22 українських моряків затриманого в Єгипті танкера Sea Shark. Депутати у Верховній Раді провалили декілька законопроектів. Партія Святослава Вакарчука "Голос" відкрила у центрі Києва перший волонтерський коворкінг.

Джерело: 24 канал