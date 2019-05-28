Випуск новин за 14:00: Загострення на Балканах. Нота Росії від МЗС України
У випуску новин за 28 травня станом на 14:00 – у Сербії привели війська до готовності реагувати на арешти у Косово. МЗС України направила ноту Росії із вимогою виконати рішення міжнародного Трибуналу щодо звільнення полонених українських моряків.
Також у випуску:
До України повертаються 5 з 22 українських моряків затриманого в Єгипті танкера Sea Shark.
Депутати у Верховній Раді провалили декілька законопроектів.
Партія Святослава Вакарчука "Голос" відкрила у центрі Києва перший волонтерський коворкінг.
Джерело: 24 канал
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