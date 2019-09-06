Выпуск новостей за 14:00: Обстрелы на Донбассе. Новая дата обмена пленными

В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 12:00 – за минувшие сутки от обстрелов российских наемников снова погиб один из наших защитников, еще один получил ранения. Информационное агентство "Интерфакс" обнародовало новую дату обмена пленными. По их данным, это состояться 7 сентября, а список на обмен может измениться, как и количество пленных.

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