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      АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
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      АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Выпуск новостей за 14:00: Обстрелы на Донбассе. Новая дата обмена пленными

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 12:00 – за минувшие сутки от обстрелов российских наемников снова погиб один из наших защитников, еще один получил ранения. Информационное агентство "Интерфакс" обнародовало новую дату обмена пленными. По их данным, это состояться 7 сентября, а список на обмен может измениться, как и количество пленных.

      Также в выпуске:

      По меньшей мере пять человек погибли от урагана "Дориан" в США. Один человек умер от сердечного приступа, когда пытался достать из воды лодку, чтобы ее не уничтожило ураганом. Стихия сейчас бушует в штате Северная Каролина.

      На Львовщине полицейский возвращаясь с работы, задержал двух заключенных, сбежавших из колонии.

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      Теги: Обмен пленными Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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