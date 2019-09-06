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      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      Випуск новин за 14:00: Обстріли на Донбасі. Нова дата обміну полоненими

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 вересня станом на 12:00 – за минулу добу від обстрілів російських найманців знову загинув один із наших захисників, ще один отримав поранення. Інформаційне агентство "Інтерфакс" оприлюднило нову дату обміну полоненими. За їхніми даними, це відбутись 7 вересня, а список на обмін може зміниться, як і кількість полонених.

      Також у випуску:

      Щонайменше п'ятеро людей загинули від урагану "Доріан" у США. Один чоловік помер від серцевого нападу, коли намагався дістати з води човен, аби його не знищило ураганом. Стихія нині вирує у штаті Північна Кароліна.

      На Львівщині поліцейський повертаючись з роботи затримав двох в'язнів, які втекли з колонії.

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      Теги: Обмін полоненими Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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