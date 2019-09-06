Випуск новин за 14:00: Обстріли на Донбасі. Нова дата обміну полоненими

У випуску новин за 6 вересня станом на 12:00 – за минулу добу від обстрілів російських найманців знову загинув один із наших захисників, ще один отримав поранення. Інформаційне агентство "Інтерфакс" оприлюднило нову дату обміну полоненими. За їхніми даними, це відбутись 7 вересня, а список на обмін може зміниться, як і кількість полонених.

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