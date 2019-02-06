Выпуск новостей за 14:00: Обстрелы на Донбассе. Реакция сети на отстранение Супрун
В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 14:00 – украинские военные на Востоке Украины уничтожили вражескую бронемашину с экипажем пророссийских боевиков. Журналисты выяснили, как реагируют соцсети на отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.
Также в выпуске:
Экс-президент Украины Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве, чтобы поговорить об "актуальных вопросах украинской политики".
Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля 2019 года во Вьетнаме.
Отправленные сообщения в Facebook можно будет удалять.
Источник: 24 канал
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