Выпуск новостей за 14:00: Обстрелы на Донбассе. Реакция сети на отстранение Супрун

В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 14:00 – украинские военные на Востоке Украины уничтожили вражескую бронемашину с экипажем пророссийских боевиков. Журналисты выяснили, как реагируют соцсети на отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

Также в выпуске: Экс-президент Украины Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве, чтобы поговорить об "актуальных вопросах украинской политики". Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля 2019 года во Вьетнаме. Отправленные сообщения в Facebook можно будет удалять.