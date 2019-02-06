Випуск новин за 14:00: Обстріли на Донбасі. Реакція мережі на відсторонення Супрун

У випуску новин за 6 лютого станом на 14:00 – українські військові на Сході України знищили ворожу бронемашину з екіпажем проросійських бойовиків. Журналісти з'ясували, як реагують соцмережі на відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я.

Також у випуску: Екс-президент України Віктор Янукович дасть прес-конференцію в Москві, щоб поговорити про "актуальні питання української політики". Друга зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого 2019 року у В'єтнамі. Відправлені повідомлення у Facebook можна буде видаляти.