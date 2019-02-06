Випуск новин за 14:00: Обстріли на Донбасі. Реакція мережі на відсторонення Супрун
У випуску новин за 6 лютого станом на 14:00 – українські військові на Сході України знищили ворожу бронемашину з екіпажем проросійських бойовиків. Журналісти з'ясували, як реагують соцмережі на відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я.
Також у випуску:
Екс-президент України Віктор Янукович дасть прес-конференцію в Москві, щоб поговорити про "актуальні питання української політики".
Друга зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого 2019 року у В'єтнамі.
Відправлені повідомлення у Facebook можна буде видаляти.
Джерело: 24 канал
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