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      укр
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 14:00: Обстріли на Донбасі. Реакція мережі на відсторонення Супрун

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 лютого станом на 14:00 – українські військові на Сході України знищили ворожу бронемашину з екіпажем проросійських бойовиків. Журналісти з'ясували, як реагують соцмережі на відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я.

      Також у випуску:

      Екс-президент України Віктор Янукович дасть прес-конференцію в Москві, щоб поговорити про "актуальні питання української політики".

      Друга зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого 2019 року у В'єтнамі.

      Відправлені повідомлення у Facebook можна буде видаляти. 

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      Теги: Випуск новин Уляна Супрун Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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