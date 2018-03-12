Выпуск новостей за 14:00: Обыски СБУ. Выборы в России
Выпуск новостей 14:56, сегодня 54 Читати новину українською
В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 14:00 – сотрудники спецслужбы проводят массовые обыски у агентов Кремля по всей Украине. В Крыму детей заставляют вести родителей на президентские выборы.
Также в выпуске:
Из оккупированного Луганска на подконтрольную территорию Украины отныне попасть становится труднее. Боевики запретили предварительную продажу билетов в эту сторону.
Могерини встретилась с Владимиром Гройсманом.
Снять иммунитет с нардепа от "Оппозиционного блока" Юрия Бакулина.
Источник: 24 Канал
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