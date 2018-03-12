Випуск новин за 14:00: Обшуки СБУ. Вибори у Росії
Випуск новин 14:52, сьогодні 124 Читать новость на русском
У випуску новин за 12 березня станом на 14:00 – спецслужбовці проводять масові обшуки в агентів Кремля по всій Україні. У Криму дітей змушують вести батьків на президентські вибори.
Також у випуску:
З окупованого Луганська на підконтрольну територію України – відтепер потрапити важче.
Бойовики заборонили попередній продаж квитків у цей бік. Федеріка Могеріні зустрілася з Володимиром Гройсманом.
Знятття імунітету з нардепа від "Опозиційного блоку" Юрія Бакуліна.
Джерело: 24 Канал
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