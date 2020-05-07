Выпуск новостей за 14:00: Обыски у Верланова. Коронавирус во Львове
В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 14:00 – СБУ пришла с обыском к экс-главе налоговой Сергею Верланову. На Львовщине уже второй день подряд фиксируют рекордное для области количество больных коронавирусом, за эти сутки выявили 42 случая.
Также в выпуске на 24 канале:
В Украине снова возросло количество больных коронавирусом. За прошедшие сутки подтвердили еще 507 новых случаев.
Украинские армейцы на Донбассе заставили врага угомониться, правда, боевики таки прибегли к 8-ми атакам.
Помощник Папы Римского заразился коронавирусом. Впрочем он работает удаленно – из дома, поэтому не контактировал непосредственно с понтификом.
Метро крупнейшего мегаполиса США закрыли впервые за 115 лет. Такое решение приняла власть Нью-Йорка, чтобы провести там масштабную дезинфекцию.
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