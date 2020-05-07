Випуск новин за 14:00: Обшуки у Верланова. Коронавірус у Львові

У випуску новин за 7 травня станом на 14:00 – СБУ прийшла з обшуком до ексочільника податкової Сергія Верланова. На Львівщині вже другий день поспіль фіксують рекордну для області кількість хворих на коронавірус, за цю добу виявили 42 випадки.

Також у випуску на 24 каналі: В Україні знову зросла кількість хворих на коронавірус. За минулу добу підтвердили ще 507 нових випадків. Українські армійці на Донбасі змусили ворога вгамуватись, щоправда, бойовики таки вдалися до 8-ми атак. Помічник Папи Римського заразився коронавірусом. Втім він працює віддалено – з дому, тож не контактував безпосередньо з понтифіком. Метро найбільшого мегаполіса США закрили вперше за 115 років. Таке рішення ухвалила влада Нью-Йорка, аби провести там масштабну дезінфекцію.