15:01
7 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 14:00: Обшуки у Верланова. Коронавірус у Львові

      Випуск новин -

      У випуску новин за 7 травня станом на 14:00 – СБУ прийшла з обшуком до ексочільника податкової Сергія Верланова. На Львівщині вже другий день поспіль фіксують рекордну для області кількість хворих на коронавірус, за цю добу виявили 42 випадки.

      Також у випуску на 24 каналі:

      В Україні знову зросла кількість хворих на коронавірус. За минулу добу підтвердили ще 507 нових випадків.

      Українські армійці на Донбасі змусили ворога вгамуватись, щоправда, бойовики таки вдалися до 8-ми атак.

      Помічник Папи Римського заразився коронавірусом. Втім він працює віддалено – з дому, тож не контактував безпосередньо з понтифіком.

      Метро найбільшого мегаполіса США закрили вперше за 115 років. Таке рішення ухвалила влада Нью-Йорка, аби провести там масштабну дезінфекцію.

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус COVID-19 СБУ Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Підозра Стерненку – це реванш
      сьогодні , 15:00 Підозра Стерненку – це реванш
      Уляна Супрун
      Дуже боюся принести вірус додому, – лікар "коронагоспіталю" про реальні умови праці
      сьогодні , 07:20 Дуже боюся принести вірус додому, – лікар "коронагоспіталю" про реальні умови праці
      Світлана Попова
      Іграшки своїми руками – як перестати нудьгувати на карантині
      24 квітня , 16:48 Іграшки своїми руками – як перестати нудьгувати на карантині
      Михайло Года