Випуск новин за 14:00: Обшуки у Верланова. Коронавірус у Львові
У випуску новин за 7 травня станом на 14:00 – СБУ прийшла з обшуком до ексочільника податкової Сергія Верланова. На Львівщині вже другий день поспіль фіксують рекордну для області кількість хворих на коронавірус, за цю добу виявили 42 випадки.
Також у випуску на 24 каналі:
В Україні знову зросла кількість хворих на коронавірус. За минулу добу підтвердили ще 507 нових випадків.
Українські армійці на Донбасі змусили ворога вгамуватись, щоправда, бойовики таки вдалися до 8-ми атак.
Помічник Папи Римського заразився коронавірусом. Втім він працює віддалено – з дому, тож не контактував безпосередньо з понтифіком.
Метро найбільшого мегаполіса США закрили вперше за 115 років. Таке рішення ухвалила влада Нью-Йорка, аби провести там масштабну дезінфекцію.
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