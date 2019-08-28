Выпуск новостей за 14:00: Освобождение Вышинского. Погибшие в результате взрыва в Дрогобыче

В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 14:00 – Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене, освободили из-под стражи. Руководителя информагентства "РИА Новости Украина" Подольский райсуд отпустил под личное обязательство. В городе Дрогобыч Львовской области этой ночью произошел обвал многоэтажки. Два человека погибли, семеро – травмированы.

Также в выпуске: Зеленский решил собрать закрытое совещание "Слуги народа". Руководительнице министерства здравоохранения времен Януковича Раисе Богатыревой должны избрать меру пресечения. Российские наемники 10 раз открывали огонь по позициям украинской армии, один военный получил ранение.

Источник: 24 канал