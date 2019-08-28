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      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
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      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

      Выпуск новостей за 14:00: Освобождение Вышинского. Погибшие в результате взрыва в Дрогобыче

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 14:00 – Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене, освободили из-под стражи. Руководителя информагентства "РИА Новости Украина" Подольский райсуд отпустил под личное обязательство. В городе Дрогобыч Львовской области этой ночью произошел обвал многоэтажки. Два человека погибли, семеро – травмированы.

      Также в выпуске:

      Зеленский решил собрать закрытое совещание "Слуги народа".

      Руководительнице министерства здравоохранения времен Януковича Раисе Богатыревой должны избрать меру пресечения.

      Российские наемники 10 раз открывали огонь по позициям украинской армии, один военный получил ранение.

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      Теги: Кирил Вышинский Взрыв в Дрогобыче Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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