Випуск новин за 14:00: Звільнення з-під варти Вишинського. Загиблі у вибуху в Дрогобичі
У випуску новин за 28 серпня станом на 14:00 – Кирила Вишинського, якого підозрюють у держзраді, звільнили з-під варти. Керівника інформагенції РІА Новини-Україна Подільський райсуд відпустив під особисте зобов'язання. У місті Дрогобич на Львівщині цієї ночі стався обвал багатоповерхівки. воє осіб загинули, семеро – травмовані.
Також у випуску:
Зеленський вирішив зібрати закриту нараду "Слуги народу".
Очільниці міністерства охорони здоров'я часів Януковича Раїсі Богатирьовій мають обрати запобіжний захід.
Російські найманці 10 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська, один військовий зазнав поранення.
Джерело: 24 канал
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