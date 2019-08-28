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      ВИБУХ У ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
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      ВИБУХ У ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Випуск новин за 14:00: Звільнення з-під варти Вишинського. Загиблі у вибуху в Дрогобичі

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 серпня станом на 14:00 – Кирила Вишинського, якого підозрюють у держзраді, звільнили з-під варти. Керівника інформагенції РІА Новини-Україна Подільський райсуд відпустив під особисте зобов'язання. У місті Дрогобич на Львівщині цієї ночі стався обвал багатоповерхівки. воє осіб загинули, семеро – травмовані.

      Також у випуску:

      Зеленський вирішив зібрати закриту нараду "Слуги народу".

      Очільниці міністерства охорони здоров'я часів Януковича Раїсі Богатирьовій мають обрати запобіжний захід.

      Російські найманці 10 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська, один військовий зазнав поранення.

      blog_ava
      Горіховий Спас: українські традиції та прикмети
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      Теги: Кирило Вишинський Випуск новин Вибух у Дрогобичі
      Джерело: 24 канал
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