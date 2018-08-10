Выпуск новостей за 14:00: Отчет НАБУ. Новые санкции США против России

В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 14:00 – Директор НАБУ Артем Сытник прокомментировал встречу своего заместителя Гизо Углавы с фигурантом дел ГПУ министром энергетики времен Януковича Эдуардом Ставицким. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил США экономической войной в случае принятия новых санкций.

Также в выпуске: Полтавский суд закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса из-за недостаточности улик. ЕС просит Россию предоставить политзаключенному Олегу Сенцов квалифицированную медицинскую помощь. В Венесуэле арестовали 10 подозреваемых, которые пытались убить президента страны.