Випуск новин за 14:00: Звіт НАБУ. Нові санкції США проти Росії

У випуску новин за 10 серпня станом на 14:00 – Директор НАБУ Артем Ситник прокоментував зустріч свого заступника Гізо Углави з фігурантом справ ГПУ міністром енергетики часів Януковича Едуардом Ставицьким. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв погрозив США економічною війною у разі ухвалення нових санкцій.

Також у випуску: Полтавський суд закрив справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса через брак доказів. ЄС просить Росію надати політв'язню Олегу Сенцову кваліфіковану медичну допомогу. У Венесуелі арештували 10 підозрюваних, які намагалися вбити президента країни.