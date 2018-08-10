Випуск новин за 14:00: Звіт НАБУ. Нові санкції США проти Росії
У випуску новин за 10 серпня станом на 14:00 – Директор НАБУ Артем Ситник прокоментував зустріч свого заступника Гізо Углави з фігурантом справ ГПУ міністром енергетики часів Януковича Едуардом Ставицьким. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв погрозив США економічною війною у разі ухвалення нових санкцій.
Також у випуску:
Полтавський суд закрив справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса через брак доказів.
ЄС просить Росію надати політв'язню Олегу Сенцову кваліфіковану медичну допомогу.
У Венесуелі арештували 10 підозрюваних, які намагалися вбити президента країни.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі