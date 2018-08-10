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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 14:00: Звіт НАБУ. Нові санкції США проти Росії

Випуск новин 9 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 серпня станом на 14:00 – Директор НАБУ Артем Ситник прокоментував зустріч свого заступника Гізо Углави з фігурантом справ ГПУ міністром енергетики часів Януковича Едуардом Ставицьким. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв погрозив США економічною війною у разі ухвалення нових санкцій.

Також у випуску: 

Полтавський суд закрив справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса через брак доказів.

ЄС просить Росію надати політв'язню Олегу Сенцову кваліфіковану медичну допомогу.

У Венесуелі арештували 10 підозрюваних, які намагалися вбити президента країни.

Теги: Новини Росії Новини США Санкції Випуск новин НАБУ САП Артем Ситник
Джерело: 24 канал
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