Выпуск новостей за 14:00: Отмена адвокатской монополии. Ураган Дориан в США
В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 14:00 – Рада большинством голосов включила в повестку дня президентский законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)" и направила его в Конституционный суд. Мощный ураган Дориан унес жизни по меньшей мере пяти человек, среди которых и дети.
Также в выпуске:
За сутки противник 15 раз нарушил режим прекращения огня. В результате этого один украинский военный погиб, а еще один получил ранения.
Народные избранники большинством голосов поддержали снятие депутатской неприкосновенности. Отдали свой голос за лишение иммунитета 373 депутатов.
Жители обвалившегося в Дрогобыче дома забирают свои вещи из аварийных помещений.
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