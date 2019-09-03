Випуск новин за 14:00: Скасування адвокатської монополії. Ураган Доріан у США

У випуску новин за 3 вересня станом на 14:00 – Рада більшістю голосів включила до порядку денного президентський законопроєкт "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)" та направила його до Конституційного суду. Потужний ураган Доріан забрав життя вже щонайменше п'яти людей, серед яких і діти.

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Народні обранці більшістю голосів підтримали зняття депутатської недоторканності. Віддали свій голос за позбавлення імунітету 373 депутатів.

Жителі будинку, що обвалився у Дрогобичі, забирають свої речі з аварійних помешкань.