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      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      Випуск новин за 14:00: Скасування адвокатської монополії. Ураган Доріан у США

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 вересня станом на 14:00 – Рада більшістю голосів включила до порядку денного президентський законопроєкт "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)" та направила його до Конституційного суду. Потужний ураган Доріан забрав життя вже щонайменше п'яти людей, серед яких і діти.

      Також у випуску:

      За добу противник 15 разів порушив режим припинення вогню. Через це один український військовий загинув, а ще один зазнав поранення.

      Народні обранці більшістю голосів підтримали зняття депутатської недоторканності. Віддали свій голос за позбавлення імунітету 373 депутатів.

      Жителі будинку, що обвалився у Дрогобичі, забирають свої речі з аварійних помешкань.

      blog_ava
      Рада скасувала депутатську недоторканність
      сьогодні
      10714
      Теги: Верховна Рада Випуск новин Ураган Доріан
      Джерело: 24 канал
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