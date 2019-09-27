Выпуск новостей за 14:00: Отставка Данилюка. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 27 сентября по состоянию на 14:00 – секретарь СНБО Александр Данилюк подает в отставку. Эту информацию уже подтвердили в Офисе Президента. Мол, соответствующее заявление он написал перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США. За прошедшие сутки российские наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный ранен.

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