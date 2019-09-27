Випуск новин за 14:00: Відставка Данилюка. Ситуація на фронті

У випуску новин за 27 вересня станом на 14:00 – секретар РНБО Олександр Данилюк подає у відставку. Цю інформацію вже підтвердили в Офісі Президента. Мовляв, відповідну заяву він написав перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США. Минулої доби російські найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Один український військовий поранений.

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