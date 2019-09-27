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      Випуск новин за 14:00: Відставка Данилюка. Ситуація на фронті

      Випуск новин 111 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 вересня станом на 14:00 – секретар РНБО Олександр Данилюк подає у відставку. Цю інформацію вже підтвердили в Офісі Президента. Мовляв, відповідну заяву він написав перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США. Минулої доби російські найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Один український військовий поранений.

      Також у випуску:

      В Броварах авто поліцейського в'їхало у зупинку, де перебували люди: одна жінка загинула, ще двоє людей госпіталізовані.

      Автором скарги на телефонну розмову американського президента з главою України виявився співробітник ЦРУ, який працював у Білому домі.

      У Києві ошукані власники квартир влаштували протест через конфлікт із забудовником: той не виконує своїх зобов'язань перед інвестором.

      Синоптики обіцяють сприятливу погоду на жовтень: температура коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла по всій території країни.

      blog_ava
      Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія поки що секретаря РНБО
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Випуск новин Олександр Данилюк РНБО
      Джерело: 24 канал
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