Выпуск новостей за 14:00: Отставка Жебривского. НАБУ открыло новое дело
В выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 14:00 – правительство официально приняло решение об отставке Павла Жебривского. В НАБУ открыли дело против чиновника администрации президента.
Также в выпуске:
Акция в поддержку Олега Сенцова в Париже.
За минувшие сутки Украина потеряла еще одного защитника, еще двое получили ранения.
В оккупированном Крыму объявят приговор крымскотатарским активистам, которые хотели сохранить полуостров украинским.
Источник: 24 канал
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