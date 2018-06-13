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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 14:00: Отставка Жебривского. НАБУ открыло новое дело

Выпуск новостей 8 Читати новину українською

В выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 14:00 – правительство официально приняло решение об отставке Павла Жебривского. В НАБУ открыли дело против чиновника администрации президента.

Также в выпуске:

Акция в поддержку Олега Сенцова в Париже.

За минувшие сутки Украина потеряла еще одного защитника, еще двое получили ранения.

В оккупированном Крыму объявят приговор крымскотатарским активистам, которые хотели сохранить полуостров украинским.

Теги: Верховная Рада Коррупция НАБУ Павел Жебривский Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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