Выпуск новостей за 14:00: Отставка Жебривского. НАБУ открыло новое дело

В выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 14:00 – правительство официально приняло решение об отставке Павла Жебривского. В НАБУ открыли дело против чиновника администрации президента.

Также в выпуске: Акция в поддержку Олега Сенцова в Париже. За минувшие сутки Украина потеряла еще одного защитника, еще двое получили ранения. В оккупированном Крыму объявят приговор крымскотатарским активистам, которые хотели сохранить полуостров украинским.