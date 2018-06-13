Випуск новин за 14:00: Відставка Жебрівського. НАБУ відкрило нову справу
У випуску новин за 13 червня станом на 14:00 – уряд офіційно схвалив рішення про відставку Павла Жебрівського. У НАБУ відкрили справу проти посадовця адміністрації президента.
Також у випуску:
Акція на підтримку Олега Сенцова у Парижі.
За минулу добу Україна втратила ще одного захисника, ще двоє зазнали поранень.
В окупованому Криму оголосять вирок кримськотатарським активістам, які хотіла зберегти півострів українським.
Джерело: 24 канал
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