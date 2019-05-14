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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ
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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Выпуск новостей за 14:00: Парубий подписал языковой закон. Акция против Филарета

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуск новостей за 14 мая по состоянию на 14:00 – спикер парламента Андрей Парубий подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. Рада отклонила все постановления об отмене этого закона. Под резиденцией Филарета в Киеве состоялась акция, в которой люди отметили важность сохранения единства украинской церкви в условиях войны с Россией. И передали патриарху письмо.

      Также в выпуске:

      Патриарх ПЦУ Филарет созвал архиереев на "братское общение" во Владимирский собор.

      Ровно год назад Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, длился этот протест 145 дней.

      Евросоюз вскоре может ввести санкции против России из-за паспортизации жителей ОРДЛО.

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      Теги: Законодательство Религия Филарет языковый вопрос Андрей Парубий Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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