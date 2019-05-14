Випуск новин за 14:00: Парубій підписав мовний закон. Акція проти Філарета

У випуск новин за 14 травня станом на 14:00 – спікер парламенту Андрій Парубій підписав закон про функціонування української мови як державної. Рада відхилила усі постанови про скасування цього закону. Під резиденцією Філарета у Києві відбулась акція, в якій люди наголосили на важливості збереження єдності української церкви в умовах війни із Росією. І передали патріарху відповідного листа.

Також у випуску: Патріарх ПЦУ Філарет скликав архієреїв на "братське спілкування" у Володимирський собор. Рівно рік тому Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, тривав цей протест 145 днів. Євросоюз невдовзі може запровадити санкції проти Росії через паспортизацію жителів ОРДЛО.

Джерело: 24 канал