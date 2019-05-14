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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      Випуск новин за 14:00: Парубій підписав мовний закон. Акція проти Філарета

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуск новин за 14 травня станом на 14:00 – спікер парламенту Андрій Парубій підписав закон про функціонування української мови як державної. Рада відхилила усі постанови про скасування цього закону. Під резиденцією Філарета у Києві відбулась акція, в якій люди наголосили на важливості збереження єдності української церкви в умовах війни із Росією. І передали патріарху відповідного листа.

      Також у випуску:

      Патріарх ПЦУ Філарет скликав архієреїв на "братське спілкування" у Володимирський собор.

      Рівно рік тому Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, тривав цей протест 145 днів.

      Євросоюз невдовзі може запровадити санкції проти Росії через паспортизацію жителів ОРДЛО.

      blog_ava
      Регламентний комітет Ради переніс розгляд дати інавгурації Зеленського
      сьогодні
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      Теги: Філарет Випуск новин Андрій Парубій Законодавство мовне питання Релігія
      Джерело: 24 канал
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