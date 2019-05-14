Випуск новин за 14:00: Парубій підписав мовний закон. Акція проти Філарета
У випуск новин за 14 травня станом на 14:00 – спікер парламенту Андрій Парубій підписав закон про функціонування української мови як державної. Рада відхилила усі постанови про скасування цього закону. Під резиденцією Філарета у Києві відбулась акція, в якій люди наголосили на важливості збереження єдності української церкви в умовах війни із Росією. І передали патріарху відповідного листа.
Також у випуску:
Патріарх ПЦУ Філарет скликав архієреїв на "братське спілкування" у Володимирський собор.
Рівно рік тому Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, тривав цей протест 145 днів.
Євросоюз невдовзі може запровадити санкції проти Росії через паспортизацію жителів ОРДЛО.
Джерело: 24 канал
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