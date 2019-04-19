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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 14:00: перекрытие дорог в Киеве. Команда Зеленского

      Выпуск новостей 50 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 14:00 – из-за дебатов Петра Порошенко с Владимиром Зеленским правоохранители в столице переходят в усиленный режим несения службы, а дороги – перекрыли. Владимир Зеленский представил свою команду.

      Также в выпуске:

      ТГК не договорилась о прекращении огня на период праздников.

      Мошенники продают билеты на дебаты, которые кандидаты распространяли бесплатно.

      Пророссийские боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинской армии на Востоке Украины.

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      Теги: Выпуск новостей Дебаты Зеленского с Порошенком
      Источник: 24 канал
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