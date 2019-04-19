Выпуск новостей за 14:00: перекрытие дорог в Киеве. Команда Зеленского
В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 14:00 – из-за дебатов Петра Порошенко с Владимиром Зеленским правоохранители в столице переходят в усиленный режим несения службы, а дороги – перекрыли. Владимир Зеленский представил свою команду.
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Источник: 24 канал
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