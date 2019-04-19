Випуск новин за 14:00: Перекриття доріг у Києві. Команда Зеленського

У випуску новин за 19 квітня станом на 14:00 – через дебати Петра Порошенка зі Володимиром Зеленським правоохоронці у столиці переходять у посилений режим несення служби, а дороги – перекрили. Володимир Зеленський представив свою команду.

Також у випуску: ТГК не домовилась про припинення вогню на період свят. Шахраї продають квитки на дебати, їх кандидати розповсюджували безкоштовно. Проросійські бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська на Сході України.

Джерело: 24 канал