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      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВЛАДИМИР ПУТИН УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
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      Выпуск новостей за 14:00: Перенос дела "Приватбанка". Вифлеемский огонь для Зеленского

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 14:00 – Шестой апелляционный суд не захотел в третью годовщину национализации банка рассматривать вопрос "Приватбанка" и перенес заседание. Украинские скауты передали Вифлеемский огонь мира Владимиру Зеленскому в Офис Президента.

      Также в выпуске:

      Гибель гражданского и раненній военный – так прошли сутки на Востоке Украины.

      В Соединенных Штатах Америки проголосовали за импичмент действующему президенту Дональду Трампу из-за Украины.

      В Минске вчера так и не смогли договориться о дате прекращения огня.

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      Теги: Владимир Зеленский Выпуск новостей Приватбанк
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