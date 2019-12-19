Выпуск новостей за 14:00: Перенос дела "Приватбанка". Вифлеемский огонь для Зеленского
В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 14:00 – Шестой апелляционный суд не захотел в третью годовщину национализации банка рассматривать вопрос "Приватбанка" и перенес заседание. Украинские скауты передали Вифлеемский огонь мира Владимиру Зеленскому в Офис Президента.
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