Выпуск новостей за 14:00: Перенос дела "Приватбанка". Вифлеемский огонь для Зеленского

В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 14:00 – Шестой апелляционный суд не захотел в третью годовщину национализации банка рассматривать вопрос "Приватбанка" и перенес заседание. Украинские скауты передали Вифлеемский огонь мира Владимиру Зеленскому в Офис Президента.

Также в выпуске: Гибель гражданского и раненній военный – так прошли сутки на Востоке Украины. В Соединенных Штатах Америки проголосовали за импичмент действующему президенту Дональду Трампу из-за Украины. В Минске вчера так и не смогли договориться о дате прекращения огня.