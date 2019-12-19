Випуск новин за 14:00: Перенесення справи "Приватбанку". Вифлеємський вогонь для Зеленського

У випуску новин за 19 грудня станом на 14:00 – Шостий апеляційний суд не захотів у третю річницю націоналізації банку розглядати питання "Приватбанку" і переніс засідання. Українські скаути передали Вифлеємський вогонь миру Володимиру Зеленському в Офіс Президента.

Також у випуску: Загибель цивільного і поранений військовий – так минула доба на Сході України. У Сполучених Штатах Америки проголосували за імпічмент чинному президенту Дональду Трампу через Україну. У Мінську вчора так і не змогли домовитися про дату припинення вогню.