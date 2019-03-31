Выпуск новостей за 14:00: Перенос украинских участков из России. Явка избирателей
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 14:00 – украинцы не голосуют в России. Четыре избирательных участка оттуда ради безопасности перенесли в соседние страны – Финляндию, Грузию и Казахстан. ЦИК обнародовала данные сколько человек проголосовало. Явка избирателей из 175 избирательных округов по состоянию на 11:00 составила 16,5%.
Также в выпуске:
Первые нарушения на выборах президента Украины.
Украинцы активно голосуют за рубежом.
Голосование в Качановской исправительной колонии.
Источник: 24 канал
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