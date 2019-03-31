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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦИК
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦИК

      Выпуск новостей за 14:00: Перенос украинских участков из России. Явка избирателей

      Выпуск новостей 119 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 14:00 – украинцы не голосуют в России. Четыре избирательных участка оттуда ради безопасности перенесли в соседние страны – Финляндию, Грузию и Казахстан. ЦИК обнародовала данные сколько человек проголосовало. Явка избирателей из 175 избирательных округов по состоянию на 11:00 составила 16,5%.

      Также в выпуске:

      Первые нарушения на выборах президента Украины.

      Украинцы активно голосуют за рубежом.

      Голосование в Качановской исправительной колонии.

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      Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      сегодня
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      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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