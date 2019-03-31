Випуск новин за 14:00: Перенесення українських дільниць з Росії. Явка виборців
У випуску новин за 31 березня станом на 14:00 – українці не голосують у Росії. Чотири виборчі дільниці звідти задля безпеки перенесли у сусідні країни – Фінляндію, Грузію і Казахстан. У ЦВК оприлюднила дані скільки осіб проголосувало. Явка виборців зі 175 виборчих округів станом на 11 годину становила 16,5%.
Також у випуску:
Перші порушення на виборах президента України.
Українці активно голосують за кордоном.
Голосування у Качанівській виправній колонії.
Джерело: 24 канал
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