Выпуск новостей за 14:00: Перезагрузки НАПК. Ликвидация преступника в Киеве
В выпуске новостей за 2 октября по состоянию на 14:00 – Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, изменяющий форму управления Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. На Киевщине работники КОРДа в ходе задержания ликвидировали злоумышленника, который в конце сентября открыл огонь по стражам порядка.
Также в выпуске:
Российские СМИ опубликовали текст формулы Штайнмайера, который накануне подписала Украина.
В Раде отменили выплаты политсилам, которые не прошли в парламент.
Владимир Зеленский начал разведение войск на Востоке Украины.
Источник: 24 канал
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