Выпуск новостей за 14:00: Перезагрузки НАПК. Ликвидация преступника в Киеве

В выпуске новостей за 2 октября по состоянию на 14:00 – Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, изменяющий форму управления Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. На Киевщине работники КОРДа в ходе задержания ликвидировали злоумышленника, который в конце сентября открыл огонь по стражам порядка.

Также в выпуске: Российские СМИ опубликовали текст формулы Штайнмайера, который накануне подписала Украина. В Раде отменили выплаты политсилам, которые не прошли в парламент. Владимир Зеленский начал разведение войск на Востоке Украины.

Источник: 24 канал