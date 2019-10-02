Випуск новин за 14:00: Перезавантаження НАЗК. Ліквідація злочинця у Києві

У випуску новин за 2 жовтня станом на 14:00 – Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт, що змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції. На Київщині працівники КОРДу у ході затримання ліквідували зловмисника, який наприкінці вересня відкрив вогонь по правоохоронцях.

Також у випуску: Російські ЗМІ опублікували текст формули Штайнмаєра, який напередодні підписала Україна. У Раді скасували виплати політсилам, які не пройшли в парламент. Володимир Зеленський почав розведення військ на Сході України.

Джерело: 24 канал