Выпуск новостей за 14:00: Первое заседание Рады. Международный день пропавших без вести

В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 14:00 – новоизбранные нардепы провели свое первое заседание в парламенте. Как прошла ночь первых голосований депутатов 9 созыва – узнавали журналисты 24 канала. Родственники пропавших без вести, художники и представители Красного креста собрались возле Софийского собора. Там продолжается акция "Не сомневайся, сочувствуй".

Также в выпуске: В Дрогобыче на Львовщине – траур. В городе сегодня хоронят шестерых погибших под завалами многоэтажки. С начала суток в штабе ООС насчитали 17 нарушений режима тишины со стороны российских наемников. К счастью, обошлось без потерь. Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Источник: 24 канал