Випуск новин за 14:00: Перше засідання Ради. Міжнародний день зниклих безвісти

У випуску новин за 30 серпня станом на 14:00 – новообрані нардепи провели своє перше засідання в парламенті. Як пройшла ніч перших голосувань депутатів 9 скликання – дізнавалися журналісти 24 каналу. Родичі зниклих безвісти, митці та представники Червоного хреста зібралися поблизу Софійського собору. Там триває акція "Не вагайся, співчувай".

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З початку доби у штабі ООС нарахували 17 порушень режиму тиші з боку російських найманців. На щастя, обійшлось без втрат.

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели обшуки у приміщенні ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".