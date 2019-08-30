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      Випуск новин за 14:00: Перше засідання Ради. Міжнародний день зниклих безвісти

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 серпня станом на 14:00 – новообрані нардепи провели своє перше засідання в парламенті. Як пройшла ніч перших голосувань депутатів 9 скликання – дізнавалися журналісти 24 каналу. Родичі зниклих безвісти, митці та представники Червоного хреста зібралися поблизу Софійського собору. Там триває акція "Не вагайся, співчувай".

      Також у випуску: 

      В Дрогобичі, що на Львівщині – жалоба. В місті сьогодні ховають шестеро загиблих під завалами багатоповерхівки.

      З початку доби у штабі ООС нарахували 17 порушень режиму тиші з боку російських найманців. На щастя, обійшлось без втрат.

      Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели обшуки у приміщенні ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

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      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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