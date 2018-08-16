15:30
16 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 19°C
  • пятница
    29°C 19°C
  • суббота
    30°C 18°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Собчак завязала с политикой. Депутаты РФ на гироскутерах
Вєсті Кремля
20:26, 15 августа
Вести.UA. Рада за колючей проволокой. Рецепт прекращении войны от Комаровского
Вєсті.UA
20:25, 15 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, 15 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 14:00: Первые сто дней ООС. Адвокаты Януковича устроили драку

Выпуск новостей 9 Читати новину українською

В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 14:00 – генерал-лейтенант Сергей Наев отчитался о первых 100 днях Операции объединенных сил, они вернули примерно 15 квадратных километров территории Украины. Правозащитники бывшего президента Украины Виктора Януковича устроили драку с работниками полиции в помещении Оболонского суда Киева.

Также в выпуске:

ООН призывает РФ без всяких условий выпустить Олега на волю, а пока это не сделают, обеспечить ему доступ к надлежащей медицинской помощи.

В Одесском СИЗО задержали подполковника, который поставлял наркотики заключенным.

Пострадавшая в результате обвала моста в Италии украинка и ее муж и до сих пор находятся в больнице.

Теги: Война на Донбассе Операция Объединенных сил Виктор Янукович Выпуск новостей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
15 августа, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук