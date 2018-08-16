Выпуск новостей за 14:00: Первые сто дней ООС. Адвокаты Януковича устроили драку
В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 14:00 – генерал-лейтенант Сергей Наев отчитался о первых 100 днях Операции объединенных сил, они вернули примерно 15 квадратных километров территории Украины. Правозащитники бывшего президента Украины Виктора Януковича устроили драку с работниками полиции в помещении Оболонского суда Киева.
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Источник: 24 канал
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