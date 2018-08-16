Випуск новин за 14:00: Перші сто днів ООС. Адвокати Януковича влаштували бійку

У випуску новин за 16 серпня станом на 14:00 – генерал-лейтенант Сергій Наєв відзвітував про перші 100 днів Операції об'єднаних сил, вони повернули приблизно 15 квадратних метрів території України. Правозахисники колишнього президента України Віктора Януковича зчинили бійку з працівниками поліції у приміщенні Оболонського суду Києва.

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