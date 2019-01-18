Выпуск новостей за 14:00: Побег Коломойского. Убытки от газовых контрактов
В выпуске новостей за 18 января состоянию на 14:00 – журналисты выяснили, от кого сбежал в Израиль украинский олигарх Игорь Коломойский. Газовые контракты 2009 года нанесли ущерб Украине на сумму в 32 миллиарда долларов.
Также в выпуске:
ИГИЛ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске.
Интронизация митрополита Епифания состоится 3 февраля.
Пророссийские боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Львовский суд арестовал пророссийскую пропагандистку Елену Бойко.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии