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      Выпуск новостей за 14:00: Побег Коломойского. Убытки от газовых контрактов

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 января состоянию на 14:00 – журналисты выяснили, от кого сбежал в Израиль украинский олигарх Игорь Коломойский. Газовые контракты 2009 года нанесли ущерб Украине на сумму в 32 миллиарда долларов.

      Также в выпуске:

      ИГИЛ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске.

      Интронизация митрополита Епифания состоится 3 февраля.

      Пророссийские боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      Львовский суд арестовал пророссийскую пропагандистку Елену Бойко.

      Теги: Газ Игорь Коломойский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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