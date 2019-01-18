Випуск новин за 14:00: Втеча Коломойського. Збитки від газових контрактів
У випуску новин за 18 січня станом на 14:00 – журналісти з'ясували, від кого втік до Ізраїлю український олігарх Ігор Коломойський. Газові контракти 2009 року завдали збитків Україні на 32 мільярди доларів.
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Джерело: 24 канал
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