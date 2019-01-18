Випуск новин за 14:00: Втеча Коломойського. Збитки від газових контрактів

У випуску новин за 18 січня станом на 14:00 – журналісти з'ясували, від кого втік до Ізраїлю український олігарх Ігор Коломойський. Газові контракти 2009 року завдали збитків Україні на 32 мільярди доларів.

Також у випуску: ІДІЛ взяло відповідальність за вибухи будинку і маршрутки у Магнітогорську. Інтронізація митрополита Епіфанія відбудеться 3 лютого. Проросійські бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Львівський суд арештував проросійську пропагандистку Олену Бойко.