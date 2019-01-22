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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      Выпуск новостей за 14:00: Почитание памяти Небесной сотни. Непогода в Украине

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 января состоянию на 14:00 – в Киеве десятки украинцев собрались, чтобы почтить память первых погибших Героев Небесной Сотни. На Украину надвигаются сильные ветры, морозы и метели, с Балкан к нам идет холодный атмосферный фронт.

      Также в выпуске:

      На мосту Патона в Киеве украинцы образовали живую цепь ко Дню Соборности Украины.

      Спасательная операция в районе возгорания двух судов в Керченском проливе завершена, шансов найти остальных моряков живыми уже нет.

      22 января в Давосе стартует Всемирный экономический форум.

      Харьковчане создали рушниковую цепь ко Дню Соборности.

      Теги: Выпуск новостей Небесная Сотня Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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