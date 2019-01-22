Випуск новин за 14:00: Вшанування пам'яті Небесної сотні. Негода в Україні
У випуску новин за 22 січня станом на 14:00 – у Києві десятки українців зібралися, аби вшанувати пам'ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні. На Україну насувають сильні вітри, морози й хуртовини, з Балкан до нас іде холодний атмосферний фронт.
Також у випуску:
На мосту Патона у Києві українці утворили живий ланцюг до Дня Соборності України.
Рятувальна операція в районі загоряння двох суден у Керченській протоці завершена, шансів знайти решту моряків живими вже немає.
22 січня в Давосі стартує Всесвітній економічний форум.
Харків'яни створили рушниковий ланцюг до Дня Соборності.
Джерело: 24 канал
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