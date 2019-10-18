Выпуск новостей за 14:00: Подозрение Гладковскому. Протесты в Барселоне

В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 14:00 – фигуранта дела о хищениях в оборонке Олега Гладковского везут в НАБУ и уже там обещают вручить подозрение. В Барселоне не утихают протесты против осуждения организаторов референдума за независимость Каталонии.

Также в выпуске: В Клевани Ровненской области на химическом предприятии произошел взрыв, после чего начался пожар. В парламенте началось очередное заседание осенней сессии. Сначала Рада провела час вопросов к правительству. В США закрывают самую крупную тюрьму в мире – Райкерс Айленд. Так решил совет Нью-Йорка. Это будет стоить городу почти 9 миллиардов долларов.