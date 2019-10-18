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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 14:00: Підозра Гладковському. Протести у Барселоні

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 жовтня станом на 14:00 – фігуранта справи про розкрадання в оборонці Олега Гладковського везуть до НАБУ і вже там обіцяють вручити підозру. У Барселоні не вщухають протести проти засудження організаторів референдуму за незалежність Каталонії.

      Також у випуску:

      У Клевані Рівненської області на хімічному підприємстві стався вибух, після чого почалася пожежа.

      У парламенті розпочалось чергове засідання осінньої сесії. Спочатку Рада провела годину запитань до уряду.

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      Теги: Випуск новин Олег Гладковський НАБУ Протести у Барселоні
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