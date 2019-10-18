Випуск новин за 14:00: Підозра Гладковському. Протести у Барселоні
У випуску новин за 18 жовтня станом на 14:00 – фігуранта справи про розкрадання в оборонці Олега Гладковського везуть до НАБУ і вже там обіцяють вручити підозру. У Барселоні не вщухають протести проти засудження організаторів референдуму за незалежність Каталонії.
Також у випуску:
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