Випуск новин за 14:00: Підозра Гладковському. Протести у Барселоні

У випуску новин за 18 жовтня станом на 14:00 – фігуранта справи про розкрадання в оборонці Олега Гладковського везуть до НАБУ і вже там обіцяють вручити підозру. У Барселоні не вщухають протести проти засудження організаторів референдуму за незалежність Каталонії.

Також у випуску: У Клевані Рівненської області на хімічному підприємстві стався вибух, після чого почалася пожежа. У парламенті розпочалось чергове засідання осінньої сесії. Спочатку Рада провела годину запитань до уряду. У США закривають найбільшу в'язницю у світі – Райкерс Айленд. Так вирішила рада Нью-Йорка. Коштуватиме це місту майже 9 мільярдів доларів.