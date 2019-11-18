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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Выпуск новостей за 14:00: Подозрение Ляшко. Похолодание в Украине

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 14:00 – насилие против государственного деятеля – так правоохранители квалифицировали выходку Олега Ляшко в аэропорту "Борисполь", где он набросился на Андрея Геруса и вручили ему подозрение. В Украину с началом новой недели идет похолодание. Синоптики прогнозируют на всей территории страны максимум до 11 градусов тепла днем. А ночью ударят морозы

      Также в выпуске:

      Снять с Порошенко неприкосновенность и привлечь его к ответственности просит ГБР.

      Умер еще один военнослужащий, пострадавший во время взрывов на складах в Балаклее.

      Работники харьковской мэрии присвоили 5 миллионов гривен, они перепродавали остатки купленного асфальта.

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      Теги: Выпуск новостей Погода Олег Ляшко НАБУ
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