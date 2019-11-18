Выпуск новостей за 14:00: Подозрение Ляшко. Похолодание в Украине
В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 14:00 – насилие против государственного деятеля – так правоохранители квалифицировали выходку Олега Ляшко в аэропорту "Борисполь", где он набросился на Андрея Геруса и вручили ему подозрение. В Украину с началом новой недели идет похолодание. Синоптики прогнозируют на всей территории страны максимум до 11 градусов тепла днем. А ночью ударят морозы
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