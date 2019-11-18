Випуск новин за 14:00: Підозра Ляшку. Похолодання в Україні

У випуску новин за 18 листопада станом на 14:00 – насильство проти державного діяча – так правоохоронці кваліфікували витівку Олега Ляшка в аеропорту "Бориспіль", де він накинувся на Андрія Геруса та вручили йому підозру. До України з початком нового тижня йде похолодання. Синоптики прогнозують по всій території країни максимум до 11 градусів тепла вдень. А вночі ударять перші морози.

Також у випуску: Зняти з Порошенка недоторканність і притягнути його до відповідальності просить ДБР. Помер ще один військовий, який постраждав під час вибухів на складах в Балаклії. Працівники харківської мерії привласнили 5 мільйонів гривень, вони перепродавали залишки купленого асфальту.