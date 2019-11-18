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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Випуск новин за 14:00: Підозра Ляшку. Похолодання в Україні

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 листопада станом на 14:00 – насильство проти державного діяча – так правоохоронці кваліфікували витівку Олега Ляшка в аеропорту "Бориспіль", де він накинувся на Андрія Геруса та вручили йому підозру. До України з початком нового тижня йде похолодання. Синоптики прогнозують по всій території країни максимум до 11 градусів тепла вдень. А вночі ударять перші морози.

      Також у випуску:

      Зняти з Порошенка недоторканність і притягнути його до відповідальності просить ДБР.

      Помер ще один військовий, який постраждав під час вибухів на складах в Балаклії.

      Працівники харківської мерії привласнили 5 мільйонів гривень, вони перепродавали залишки купленого асфальту.

      Захоплені українські кораблі вже пливуть до Одеси: карта
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      Теги: Випуск новин Погода Олег Ляшко НАБУ
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