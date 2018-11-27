Выпуск новостей за 14:00: Подозрение СБУ российским военным. Скандал в Черкассах

В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 14:00 – российским военным, которые атаковали корабль украинских моряков объявили подозрение в развязывании и ведении агрессивной войны, покушения на преступление и умышленном убийстве. В черкасской маршрутке выгнали из автобуса подростка с инвалидностью. Кондуктор заподозрила, что удостоверение фальшивое, но документ оказался подлинным.

Также в выпуске: "Евробляхеры" прекратили протест на Львовщине и Волыни. Военные в зоне военного положения еще не получили инструкций.