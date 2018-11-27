Випуск новин за 14:00: Підозра СБУ російським військовим. Скандал у Черкасах

У випуску новин за 27 листопада станом на 14:00 – російським військовим, які атакували корабель українських моряків, оголосили підозру в розв'язуванні та веденні агресивної війни, замаху на злочин та умисному вбивстві. У черкаській маршрутці вигнали з автобуса підлітка з інвалідністю. Кондуктор запідозрила, що посвідчення фальшиве, та документ виявився справжнім.

Також у випуску: "Євробляхарі" припинили протест на Львівщині та Волині. Військові у зоні воєнного стану ще не отримали інструкцій.