Випуск новин за 14:00: Підозра СБУ російським військовим. Скандал у Черкасах
У випуску новин за 27 листопада станом на 14:00 – російським військовим, які атакували корабель українських моряків, оголосили підозру в розв'язуванні та веденні агресивної війни, замаху на злочин та умисному вбивстві. У черкаській маршрутці вигнали з автобуса підлітка з інвалідністю. Кондуктор запідозрила, що посвідчення фальшиве, та документ виявився справжнім.
Також у випуску:
"Євробляхарі" припинили протест на Львівщині та Волині.
Військові у зоні воєнного стану ще не отримали інструкцій.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі