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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 14:00: Підозра СБУ російським військовим. Скандал у Черкасах

      Випуск новин 60 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 листопада станом на 14:00 – російським військовим, які атакували корабель українських моряків, оголосили підозру в розв'язуванні та веденні агресивної війни, замаху на злочин та умисному вбивстві. У черкаській маршрутці вигнали з автобуса підлітка з інвалідністю. Кондуктор запідозрила, що посвідчення фальшиве, та документ виявився справжнім.

      Також у випуску: 

      "Євробляхарі" припинили протест на Львівщині та Волині.

      Військові у зоні воєнного стану ще не отримали інструкцій.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Випуск новин Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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