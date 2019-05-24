Выпуск новостей за 14:00: Подписи для обжалования решения Зеленского. Скандал в ПЦУ
В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 14:00 – нардепы собрали более 60 подписей для обжалования решения Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в Конституционном суде. Митрополит Епифаний созвал руководителей ПЦУ, чтобы, видимо, обсудить единство автокефальной церкви и конфликт с Филаретом. Как известно, тот накануне заявил, что он продолжает возглавлять УПЦ КП.
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Источник: 24 канал
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