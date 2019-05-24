Выпуск новостей за 14:00: Подписи для обжалования решения Зеленского. Скандал в ПЦУ

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 14:00 – нардепы собрали более 60 подписей для обжалования решения Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в Конституционном суде. Митрополит Епифаний созвал руководителей ПЦУ, чтобы, видимо, обсудить единство автокефальной церкви и конфликт с Филаретом. Как известно, тот накануне заявил, что он продолжает возглавлять УПЦ КП.

Также в выпуске: Террористы передали на территорию Украины 60 осужденных, которые отбывали наказание в тюрьмах оккупированной Луганщины. В Украине стартовала предвыборная кампания, но ЦИК заявляет, что может не успеть напечатать бюллетени. Британская премьер Тереза Мэй объявила, что уходит в отставку.

Источник: 24 канал