Випуск новин за 14:00: Підписи для оскарження рішення Зеленського. Скандал у ПЦУ

У випуску новин за 24 травня станом на 14:00 – нардепи зібрали понад 60 підписів для оскарження рішення Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради у Конституційному суді. Митрополит Епіфаній скликав очільників ПЦУ, щоб, очевидно, обговорити єдність автокефальної церкви та конфлікт з Філаретом. Як відомо, той напередодні заявив, що він продовжує очолювати УПЦ КП.

Також у випуску: Терористи передали на територію України 60 засуджених, які відбували покарання у в'язницях окупованої Луганщини. В Україні стартувала передвиборча кампанія, але ЦВК заявляє, що може не встигнути надрукувати бюлетені. Британська прем'єрка Тереза Мей оголосила, що таки йде у відставку.

Джерело: 24 канал