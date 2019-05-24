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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      Випуск новин за 14:00: Підписи для оскарження рішення Зеленського. Скандал у ПЦУ

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 травня станом на 14:00 – нардепи зібрали понад 60 підписів для оскарження рішення Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради у Конституційному суді. Митрополит Епіфаній скликав очільників ПЦУ, щоб, очевидно, обговорити єдність автокефальної церкви та конфлікт з Філаретом. Як відомо, той напередодні заявив, що він продовжує очолювати УПЦ КП.

      Також у випуску:

      Терористи передали на територію України 60 засуджених, які відбували покарання у в'язницях окупованої Луганщини.

      В Україні стартувала передвиборча кампанія, але ЦВК заявляє, що може не встигнути надрукувати бюлетені.

      Британська прем'єрка Тереза Мей оголосила, що таки йде у відставку.

      blog_ava
      Зеленський скасував два укази Порошенка
      сьогодні
      8624
      Теги: Розпуск Ради Конфлікт у ПЦУ Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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